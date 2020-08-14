تحرير بلدة جنوبي الصومال من قبضة الشباب الإرهابية

الخليج 365 - أيانلي عبديالجمعة 2020/8/14 02:22 م بتوقيت أبوظبي
تمكن الجيش الصومالي، الجمعة، من طرد حركة الشباب الإرهابية من بلدة كونتواري الواقعة بإقليم شبيلي السفلى جنوب البلاد.
وأعلن الجيش، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أنه نجح في بسط سيطرته على البلدة بعد تحريرها من عناصر حركة الشباب.
وأوضح الجيش أنه تم إلقاء القبض على قيادات من التنظيم الإرهابي الذي يتبع فكريا تنظيم القاعدة دون ذكر أسمائهم ولا عددهم.
وأشار إلى أنه تم إطلاق سراح مدنيين كانوا معتقلين لدى حركة الشباب الإرهابية في البلدة التي جرى تحريرها صباح الجمعة.
وقال الجيش الصومالي إن قوات النخبة من فرقة "دنب" الخاصة نفذت العملية النوعية.
وتعد دنب أقوى خلية عسكرية في الجيش الصومالي، وتأسست في عام 2014 لدحر الإرهاب في الصومال بدعم أمريكي.
يذكر أن الجيش الصومالي يعزز جهوده في كبح الشباب الإرهابية، بينما تلجأ هي إلى تصعيد هجماتها، واتباع نهج حرب العصابات وتنفيذ الاغتيالات المنظمة لفتك الموظفين الحكوميين مدنيين وعسكريين.
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