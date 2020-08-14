بيلاروسيا تعتذر عن "الاعتقالات العرضية" وتتعهد بالإفراج عن ألف محتجز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذرت وزارة الداخلية في بيلاروسيا، الجمعة، عن اعتقال العديد من الأبرياء خلال مظاهرات ،الخميس، ضد فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، متعهدة بالإفراج عن ما يصل إلى ألف شخص محتجز في تلك الاحتجاجات.

وقال وزير الداخلية يوري كاراييف للمواطنين عبر التلفزيون الحكومي: "عمليات الشرطة ضد الاحتجاجات الجماهيرية أسفرت عن اعتقالات عرضية.. كقائد، أود أن أتحمل المسؤولية وأن أعتذر بصدق لهؤلاء الأشخاص بطريقة إنسانية".

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان، الخميس، إن نحو 700 شخص اعتقلوا خلال احتجاجات اليومن موضحة أنه بحسب الأرقام الرسمية، نفذت الشرطة ما يقرب من 7 آلاف عملية اعتقال منذ ليلة الأحد.

وخرجت مجموعات من المتظاهرين، الخميس، إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي يطالبون باستقالة الرئيس لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، حتى بعد أن قالت سلطات الانتخابات أن النتائج الأولية أعطته فوزا ساحقا بنحو 80 بالمئة من الأصوات.

Advertisements

ومع قرار الإفراج عن بعض المعتقلين، استقبلت العائلات والأصدقاء أحبائهم بارتياح شديد أمام سجن أوكريستينا في العاصمة مينسك، كما ظهر عبر موقع تلجرام للتواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

ولجأت مرشحة المعارضة بانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا سفتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا،الثلاثاء الماضي، بعد احتجاجات شهدتها بلادها أسفرت عن مقتل شخص.

وترفض مرشحة المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة.