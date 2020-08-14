تحطم طائرة أمريكية مسيرة شمال النيجر

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا، الجمعة، تحطم طائرة مسيرة أمريكية شمال النيجر.

وتملك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة من الطائرات المسلحة بدون طيار المخصصة لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي غرب القارة.

وقالت القيادة، لوكالة فرانس برس،: "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي".

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وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين في 29 فبراير/شباط ، و23 أبريل/نيسان 2020 في منطقة أغاديز أيضا، وأرجع الجيش الأمريكي وقتها السبب إلى "عطل تقني".

وقد بدأت واشنطن تسيير طائراتها بدون طيار من مطار نيامي العام 2013، لتقديم دعم استخباراتي للقوات الفرنسية التي تحارب منذ يناير/كانون الثاني الماضي الجماعات الإرهابية التي سيطرت على شمال مالي، وكذلك في إطار القتال ضد الإرهايين عموما.

وسمحت النيجر ببناء قاعدة أمريكية كبرى للطائرات بدون طيار في أغاديز ما أعطى الولايات المتحدة منصة مراقبة لمنطقة الساحل بكاملها.