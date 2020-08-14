المبعوث الأممي للسلام عن "اتفاق إبراهيم": أوقف خطة الضم الإسرائيلية

أشاد المبعوث الأممي للسلام نيكولاي ملادينوف، الجمعة، بالاتفاق الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدا أنه أوقف مخطط ضم أراض فلسطينية.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في صناعة فرص جديدة للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "أرحب باتفاق (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان (ولي عهد أبوظبي) و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

وأكد أن الاتفاق أوقف مخططات الضم، وهو ما دعت إليه الأمم المتحدة باستمرار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل مع الجميع من أجل الحوار والسلام والاستقرار".

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وأمس الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.



وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق.

ومنذ الإعلان عن الخطوة توالت ردود الفعل المرحبة من العواصم الرئيسية والتي عدتها فرصة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.