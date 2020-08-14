اليابان ترحب بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت اليابان بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات وإسرائيل.



واعتبرت وزارة الخارجية اليابانية الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل الذي نجم عنه إيقاف خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، خطوة مهمة لتخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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