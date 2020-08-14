«الكهرباء» توضح حقيقة تحصيل مستحقاتها المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي.

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قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي، مُوضحةً أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.

ونفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضي، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستحقات القديمة المتراكمة لدى المستهلكين وفقاً للأسعار الجديدة المعلن عنها في يوليو الماضى.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تحصيل المتأخرات لدى المستهلكين حتى 30 يونيو الماضي وفقاً لأسعار شرائح الكهرباء السارية في ذلك التوقيت، وليس بالأسعار الجديدة التي تم تطبيقها بدءاً من يوليو 2020، مع تقديم تسهيلات للمستهلكين لسداد المديونيات التي تراكمت عليهم.