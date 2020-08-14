شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش قريبا إشراك الرجال فى تنظيم الأسرة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 362لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020.

وأكدت اللجنة فى تقريرها انها توافق على الاتفاقية لأهمية الاغراض التى تهدف اليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة منها.

وتهدف الاتفاقية الى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ،وذلك عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .

وتشمل الاتفاقية العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة ،وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة .

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وحسب المذكرة الإيضاحية، ينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولى التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ.

ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لاتتجاوز 5 مليون دولار كندى وذلك خلال فترة ٥ سنوات .وتتم تسوية أى خلافات قد تنشأ بشأن تطبيقاو تفسير الأتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية .