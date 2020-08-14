سبع دول أفريقية تبدأ فحوص الأجسام المضادة لكوفيد-19

قالت هيئة إقليمية يوم الخميس إن سبع دول أفريقية ستبدأ إجراء فحوص للأجسام المضادة لفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية لفهم مدى تفشي الوباء في القارة.

وقال جون كينجاسونجن رئيس مراكز احتواء الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، ومقرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ”ليبيريا وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكاميرون ونيجيريا والمغرب هي أول مجموعة من الدول التي التزمت بتطبيق الفحوص“.

وتعتمد حكومات دول غربية على فحوص الأجسام المضادة لمعرفة حجم الإصابات بالفيروس بين مواطنيها، أملا في أن يساعد ذلك في إعادة فتح اقتصاداتها.

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وأنقذت العزلة النسبية القارة حتى الآن من أسوأ موجة للوباء، إلا أن خبراء يقولون إن انخفاض مستويات الفحوص في العديد من الدول يعني أن من المحتمل أن تكون معدلات الإصابة في أفريقيا أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

وحتى يوم الخميس، تجاوزت الإصابات بمرض كوفيد-19 في قارة أفريقيا مليون إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات فيها 24113 وفاة، بحسب إحصاء لرويترز.