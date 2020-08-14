47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

أعلنت السلطات السودانية خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12162 حالة، بينها 793 حالة وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس

إلى 6325 بعد تسجيل 20 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة، و23 حالة تعافي.

وصرحت الوزارة - فى تقرير أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يوم الخميس، - أنه بذلك يرتفع إجمالى العدد التراكمى

للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و115 إصابة.

متضمنة 792 وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين 6 آلاف و305 متعافين، وأن 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالبلاد.

وأشار التقرير، إلى أن الفحص المعملى تم فى خمسة معامل، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة 798، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 82 بنسبة إيجابية بلغت 10.3٪، منوهة بأنه ضمن نتائج الحالات 104 عينات فحص لمسافرين، و255 عينات لمسافرين.