1449 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، 1449 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 221413.
وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 9225.
وسلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الأربعاء، الصليب الأحمر اللبناني مساعدة مالية قدرها مليون يورو من الحكومة الألمانية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك جاء تعبيرًا عن التضامن من الحكومة
ووصل الوزير ماس اليوم على رأس وفد رسمي إلى بيروت في زيارة رسمية للبنان.
وتأتي الزيارة بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
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