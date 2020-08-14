5065 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بالفيروس في روسيا ارتفع بمقدار 5065 حالة خلال آخر 24 ساعة، ووصل العدد الإجمالي إلى 912823 حالة.
وبحسب معطيات المركز، فإن النمو اليومي لعدد المرضى بكوفيد-19، لليوم الثالث عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.
وتم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرةتشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).
وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 688 إصابة جديدة، و159 في بطرسبورج، و156 في مقاطعة موسكو.
ونفى مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف،إرسال وزارة الصحة أي مقترحات رسمية إلى أمريكا، للتعاون في تطوير مشترك للقاح ضد فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن موظفين مسؤولين روس لم تحددهم، أن موسكو عرضت على واشنطن، مساعدتها في تطوير لقاح ضد مرض كوفيد -19.
ووفقا لهؤلاء المسؤولين، فقد عرض الجانب الروسي على الإدارة الأمريكية، تنفيذ "تعاون غير مسبوق، بسرعة فائقة جدا" بهدف تسريع عملية تصميم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
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