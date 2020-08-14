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فيتنام تشتري اللقاح الروسي ضد كورونا

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 تقدمت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الجمعة، بطلب لشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس المستجد، وفقًا لرويترز.

ونقلت الوكالة، عن التلفزيون الحكومي الفيتنامي: "في الوقت نفسه، ستواصل فيتنام تطوير لقاحها الخاص ضد كوفيد-19".

لكن وكالة "تاس"، لم تتمكن حتى الآن، من الحصول على تعليق من وزارة الصحة الفيتنامية.

في 11 أغسطس، باتت روسيا أول دولة في العالم

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تسجل لقاحا ضد ، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-5". وتم تطوير هذا اللقاح من قبل مركز "جاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة. واجتاز اللقاح الاختبارات السريرية في يونيو ويوليو.

ونفى مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، إرسال وزارة الصحة أي

مقترحات رسمية إلى أمريكا ، للتعاون في تطوير مشترك للقاح ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن موظفين مسؤولين روس لم تحددهم، أن موسكو عرضت على واشنطن، مساعدتها في تطوير لقاح ضد مرض كوفيد -19.

ووفقًا لهؤلاء المسؤولين، فقد عرض الجانب الروسي على الإدارة الأمريكية، تنفيذ "تعاون غير مسبوق، بسرعة فائقة جدًا" بهدف تسريع عملية تصميم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد

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