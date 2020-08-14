كوريا الجنوبية تسجل 103 حالات إصابة جديدة بكورونا

صرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، بأن إجمالى عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 14 ألفًا و873 حالة، بعد تسجيل 103 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنها تعتبر المرة

الأولى التي تجاوز فيها عدد المصابين الجدد حاجز الـ100 حالة منذ 20 يومًا ، مشيرة إلى أن 85 حالة جاءت عن طريق انتقال العدوى محليا بزيادة كاسحة من الحالات الوافدة التي بلغت 18 حالة.



واكتشفت حالات العدوى في مختلف الأماكن المفتوحة لعامة الناس مثل كنائس ومحلات تجارية وفرع من سلسلة مطاعم للأكلات سريعة التحضير، مما رفع المخاوف من انتشار العدوى داخل المجتمع المحلي.

وقد تعافى 46 مريضًا جديدًا من كوفيد-19 ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 13 ألفًا و863 حالة.

