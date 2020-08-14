الهند: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 2 مليون و461 ألفًا و190 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 2 مليون و461 ألفًا و190 مصابًا، وذلك عقب تسجيل 64 ألفًا و553 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ(24) ساعة الماضية.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 48 ألفًا و40 حالة وفاة؛ وذلك بعد تسجيل 1007 حالات وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأشارت القناة الهندية إلى أن الهند سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم خلال الأيام العشرة الماضية؛ فبحسب البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية سجلت الهند في الفترة من 4 أغسطس حتى 13 من الشهر نفسه أعلى عدد إصابات يومي عالميًا.

وكان

في البلاد وصل إلى 48 ألفًا و40 حالة وفاة؛ وذلك بعد تسجيل 1007 حالات وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.وأشارت القناة الهندية إلى أن الهند سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم خلال الأيام العشرة الماضية؛ فبحسب البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية سجلت الهند في الفترة من 4 أغسطس حتى 13 من الشهر نفسه أعلى عدد إصابات يومي عالميًا.وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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