كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل رقم قياسى جديد لإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2 مليون و461 ألفا و190 مصابا، وذلك عقب تسجيل 64 ألفا و553 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 48 ألفا و40 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 1007 حالات وفاة خلال الـ"24" ساعة الماضية.

وأشارت القناة الهندية إلى أن الهند سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم خلال العشرة أيام الماضية؛ فبحسب البيانات الصادرة من منظمة الصحة العالمية سجلت الهند فى الفترة من 4 أغسطس حتى 13 من الشهر نفسه أعلى عدد إصابات يومى عالميا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.