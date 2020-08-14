كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكويت: لم ترفض أى دولة استقبال رعاياها المخالفين بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتى، اليوم الجمعة، أنه لا توجد دولة رفضت استقبال مواطنيها المخالفين لقانون الإقامة خلال حملة "غادر بأمان" التى دشنتها وزارة الداخلية الكويتية خلال أبريل الماضى.

وأوضح الشيخ أحمد ناصر، فى رده على سؤال برلمانى وجهه إليه النائب بمجلس الأمة الكويتى محمد الدلال، أن بعض هذه الدول طلبت مهلة من الوقت، لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية لديها، ومنها توفير المحاجر والمتطلبات الصحية، وكذلك مسألة الإغلاق الكلى للمطارات، مع استثناء طائرات الإجلاء، وفق ترتيبات واشتراطات محددة.

وأضاف وزير الخارجية الكويتى، أن هذه الجهود أسفرت عن تيسير وتسهيل عملية ترحيل كل المخالفين لقانون الإقامة من تلك الجنسيات الموجودين فى مراكز الإيواء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، قد أطلقت خلال شهر أبريل الماضي، مبادرة غادر بأمان، والتي تسمح لمخالي الاقامة بمغادرة البلاد دون دفع اية غرامات، ودون تحمل قيمة تذاكر السفر؛ حيث استفاد منها نحو 26 ألف مخالف.