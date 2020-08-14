كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا بالبرازيل تتخطي حاجز الـ105 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت البرازيل، خلال الساعات الـ24 الماضية، عن تسجيل 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" فيما سجلت 1261 وفاة.

وبهذا يبلغ إجمالى عدد الإصابات بكوفيد-19 فى البرازيل ثلاثة ملايين و 224876 منذ بدء ظهور الجائحة، فى حين بلغ إجمالى الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وتأتي البرازيل فى الترتيب الثانى كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.