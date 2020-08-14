عاجل.. رجاء بني ملال يعلن إصابة الصالحي و4 لاعبين بكورونا – التفاصيل

علم “اليوم 24” أنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الجمعة، في صفوف رجاء بني ملال لكرة القدم، ليرتفع إجمالي الإصابات في صفوف الفريق إلى 7 إصابات مؤكدة.

وأكدت مصادر خاصة من داخل النادي ل “اليوم24″، أن التحاليل المخبرية سجلت إصابة نجم فريق رجاء بني ملال ولاعب الرجاء البيضاوي سابقا ياسين الصالحي، بالإضافة إلى سفيان طلال و3لاعبين آخرين.

وكان نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، أخضع أمس الخميس، أطر النادي، ولاعبين، وأطر عاملة، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس كورونا المستجد بعد إصابة لاعبين من الفريق بالفيروس التاجي.

هذا وينتظر قرار السلطات المحلية بعمالة خريبكة والجامعة الملكية لكرة أن تعلن إلغاء مقابلة الليلة بين رجاء بني ملال وضيفه الدفاع الجديدي، ضمن منافسات الجولة 22 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.