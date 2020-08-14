منظمة الصحة العالمية: العالم أنفق على تداعيات وباء كورونا ثلاثة أضعاف ما أنفقه على مواجهة الفيروس

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس ادهانوم، اليوم الخميس، أن العالم تكبد بسبب تداعيات وباء كورونا ما يزيد على ثلاثة أضعاف ما أنفق على مواجهة الفيروس نفسه (10 تريليونات دولار)، مشيرا إلى أن العالم بحاجة إلى 100 مليار دولار لتطوير أدوات جديدة ولقاحات للفيروس.

وأعلن أدهانوم في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، اليوم الخميس، أن هناك تسعة لقاحات مرشحة وفي المرحلة الثالثة من التجارب وهي ضمن حافظة ” تحالف كوفاكس”، الذي يضم 167 دولة سيمكنها النفاذ إلى اللقاح المنتظر.

ولفت أدهانوم إلى أن هناك بادرة أمل من الاستثمار الجماعي في تطوير الأدوات والعلاجات واللقاحات الخاصة بالقضاء على وباء كورونا.

من جانبه، قال كبير مساعدي مدير عام المنظمة الدولية، بروس إيلوارد، إن اللقاح الروسي ليس ضمن هذه الحافظة، مشيرا إلى أن المنظمة لا تملك حتى الآن معلومات عن اللقاح الروسي لكنها تتواصل مع الجهات المعنية هناك لمعرفة ما يتعلق به والمراحل التي مر بها لاختبار فعاليته.