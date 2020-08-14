أوامر إخلاء لعربات الصيادين في شاطئ الطنطورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض صيادو قرية الفريديس على شاطئ الطنطورة لحلقة ملاحقة جديدة ضدهم صباح اليوم، الجمعة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، إن "مفتش المجلس الإقليمي ‘حوف هكرمل’ وصل، صباح اليوم، برفقة شرطي، لشاطئ الطنطورة، وألصق أوامر إخلاء لعربات الصيادين، التي يستخدمونها لإخراج ونقل القوارب من البحر".

وأكد أن "فصول الملاحقة والتضييق مستمرة بحق آخر بصمة حية وصامدة وشاهدة على هُوِيَّة المكان وعلى الطنطورة المهجرة والمذبحة البشعة، والهدف لا جرمَ محو هذا الرمز واقتلاع الصيادين".