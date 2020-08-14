وفاة مسنة من يافة الناصرة إثر إصابتها بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة، صباح اليوم الجمعة، وفاة مسنة (83 عاما) من قرية يافة الناصرة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، الليلة الماضية.
وكانت الفقيدة قد عانت عدة أمراض مزمنة في السابق.
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، اليوم الجمعة، ومنذ بدء انتشار الفيروس، إذ بلغ عدد المصابين 90,472.
وبلغ عدد الوَفِيَّات منذ بَدْء تفشي كورونا ولغاية اليوم 657.
وبالنسبة لحالة المصابين بكورونا، فإن 377 مصابا وصفت حالتهم محفوفة بالخطر بينهم 110 مرضى تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة، أنه جرى تسجيل 66,151 حالة تعاف من كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة اليوم 23,665.
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