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دولة الإمارات تعلن التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتقديم يد العون للجميع 

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تعلن التزامها بتعزيز التعاون الدولي وتقديم يد العون للجميع  والان مع التفاصيل

الجمعة 14 أغسطس 2020

منذ بداية تفشي جائحة أعلنت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس، وساعدت نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم.

 

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جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم، أكثر من 1277 طنا من المساعدات لأكثر من 107 دول، استفاد منها أكثر من 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.

 

كما أرسلت دولة الإمارات امس مساعدات تحتوي على 13 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى 14 دولة من دول جزر المحيط الهادئ " الباسيفيك"

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