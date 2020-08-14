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مرسوم حكومي: باريس منطقة عالية الخطورة مجددا لانتشار كورونا

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ذكر مرسوم نُشر اليوم الجمعة أن الحكومة الفرنسية أعلنت العاصمة باريس ومنطقة بوش دو رون حول مارسيليا على ساحل البحر المتوسط مناطق "حمراء" حيث ترتفع بهما احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويعطي المرسوم السلطات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق بعض المنشآت التي ترتفع بها احتمالات الإصابة.

يأتي هذا الإجراء بعد زيادة حادة في حالات العدوى بمرض كوفيد-19 على مدى الأسبوعين الماضيين.

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