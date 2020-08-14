شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم حكومي: باريس منطقة عالية الخطورة مجددا لانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويعطي المرسوم السلطات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق بعض المنشآت التي ترتفع بها احتمالات الإصابة.
يأتي هذا الإجراء بعد زيادة حادة في حالات العدوى بمرض كوفيد-19 على مدى الأسبوعين الماضيين.
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