شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية العراق "الاعتداء التركي" والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الخميس، محادثات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة و "العدوان" التركي على الأراضي العراقية. وأكد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي، أن الجامعة العربية تعارض التدخلات التركية في الشأن العربي، بما في ذلك الانتهاكات العسكرية التركية في العراق وسوريا وليبيا. وأعرب رئيس المنظمة القومية العربية عن تضامنه الكامل مع الشعب العراقي حتى ينال بسرعة الاستقرار الذي يطمح إليه.

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