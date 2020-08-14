شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار تزايد الحالات في المجتمع.

وقال آشلي بلومفيلد المدير العام للصحة في البلاد لوسائل الإعلام إن مسؤولي الصحة قد يربطون 12 من الحالات الجديدة بعائلة في أوكلاند ثبت إصابتها يوم الثلاثاء الماضي.

والحالة المتبقية، التي هي في المستشفى حاليا، ليس لها صلات معروفة بمجموعة التفشي حتى الآن.

وقال بلومفيلد إن جميع الحالات الإيجابية وأسرهم سيجري نقلهم إلى مرافق الحجر الصحي لتقليل مخاطر انتقال العدوى في المجتمع.

وأضاف أنه لم يجر بعد تحديد المصدر الاولي للتفشي.

وقال وزير الصحة كريس هيبكنز إن المسؤولين أجروا 26 ألف فحص لكوفيد19- خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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وأضاف أنه تم أيضا زيادة الفحوصات للأشخاص الذين يعملون عند مداخل الحدود.

وأعلنت البلاد يوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات إصابة بكوفيد19-، جميعها من عائلة في أوكلاند، بعد 102 يوم من عدم انتقال العدوى محليا داخل المجتمع.

وأدت الحالات إلى وضع المدينة، وهي الأكبر في البلاد، في حالة إغلاق.

وستعلن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عن قرار تمديد أو إنهاء الإغلاق الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى منتصف ليل الجمعة ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر.

وأعلنت البلاد عن 1602 حالة اصابة مؤكدة ومحتملة بكوفيد19، و22 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض