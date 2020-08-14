شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات محلية بكورونا منذ 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 18 حالة فقط قادمة من الخارج من أصل 103 حالة جديدة.
ويعتبر عدد حالات العدوى المسجلة محليا، بشكل رئيسي في العاصمة سول ومقاطعة جيونجي المحيطة بها، هو ضعف ما تم تسجيله في اليوم السابق. وبحسب وكالة يونهاب، فقد كان هذا أكبر عدد من حالات الاصابة المحلية منذ تسجيل 88 حالة في 31 مارس.
يشار إلى أنه من إجمالي 14 الفا و 873 إصابة مؤكدة في البلاد، هناك 2618 حالة قادمة من الخارج، وفقًا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وأفادت وكالة يونهاب بأن التفشيات المتفرقة في العاصمة سول والمنطقة المحيطة تتراكم وتدرس السلطات الصحية رفع مستوى التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار الفيروس.
وشهدت كوريا الجنوبية تفشيات متفرقة منذ أن خففت في 6 مايو من قواعد التباعد الاجتماعي شديدة الصرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد إصابات محلية بكورونا منذ 5 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.