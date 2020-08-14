إصابة شرطي و3 مدنيين في 10 هجمات متزامنة بمقديشو

الخليج 365 - أيانلي عبديالجمعة 2020/8/14 12:33 م بتوقيت أبوظبي
أصيب جندي وثلاثة مدنيين، الخميس، خلال هجمات متزامنة بقنابل يدوية على 10 مواقع مختلفة في تسع مديريات بالعاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث باسم إدارة محافظة بنادر، صالح حسن عمر، إن الهجوم كان منظما، وشمل مقارا لمديريات مختلفة وحواجز أمنية.
وأضاف صالح، في تصريحات صحفية، أنه جرى توقيف شخصين اثنين بمديرية "شبس" التي تعرضت للهجوم، بعد شن القوات الأمنية عمليات لتحقيق الأمن.
ولفت إلى أن شرطيا واحدا من حراس مديرية كاران الواقعة جنوب شرقي مقديشو أصيب بجروح، إضافة إلى ثلاثة أشخاص مدنيين أثناء الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم المنظم حتى الآن، كما أن السلطات الصومالية لم تعلن تفاصيل أكثر من هذا عن الهجوم.
والإثنين الماضي، شن عناصر من الشباب الإرهابية المحتجزين في سجن مقديشو المركزي هجوما على حراس السجن بعد حيازة أسلحة لم تكشف حتى الآن طريقة حصولهم عليها.
وأثناء أحداث السجن، تمكن قيادي بارز يدعى مبارك إبراهيم إيدلي من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الهروب من السجن أثناء المواجهات.
وتعيش مقديشو خلال الأسابيع الماضية حالة من التدهور الأمني، وازدادت وتيرة الهجمات الإرهابية التي تنفذها مليشيات الشباب الإرهابية.
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