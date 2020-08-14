صحف عالمية عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: شجاعة تنقذ السلام

ركزت الصحف العالمية الصادرة اليوم الجمعة على دور الاتفاق بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط بعد أن أوقف خطة مثيرة للجدل بشأن ضم أراض فلسطينية محتلة كانت قضت عمليا على فرص حل الدولتين.



واعتبرت الصحف الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "إنجازا تاريخيا"، يعيد إحياء حل الدولتين، وأشادت بشجاعة القائمين عليه.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت من جانبها إن الإمارات وإسرائيل تحركتا نحو تأسيس علاقات دبلوماسية بعد الاتفاق على وقف مخططات الأخيرة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الصحيفة البيان المشترك وعدته انفراجة دبلوماسية تاريخية من شأنها تعزيز السلام بالشرق الأوسط، وأشادت بشجاعة الإمارات وإسرائيل في رسم مسار جديد.

وفي صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كتب الصحفي ديفيد إجناتيوس قائلا إن الإمارات أقنعت إسرائيل بالتراجع عن مخططاتها بشأن الضفة الغربية مؤكدا أن هذا الأمر هو بالفعل كما وصفه ترامب بالإنجاز "الضخم".

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قالت إن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية دبلوماسية رئيسية، مشيرة إلى إعلان ترامب عن الخطوة التي جاءت مقابل أن تتخلى إسرائيل عن إعلان سيادتها على مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الصحيفة في تقرير لها الاتفاق بالتاريخي، معتبرة أنه يبشر بعملية إعادة ترتيب أوسع بالمنطقة بعد تعليق مخططات ضم إسرائيل للضفة الغربية.

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صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية وصفت من جهتها اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بالتاريخي، مشيرة إلى "الانفراجة الضخمة" في مسار السلام.





كما وصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية الاتفاق الذي وقعته الإمارات مع إسرائيل بـ"التاريخي" وقالت إن من شأنه أن يوقف مخططات ضم الضفة الغربية.

الأمر نفسه كان محور اهتمام صحيفة "التايمز" البريطانية التي قالت إن الاتفاق الموقع بين الإمارات وإسرائيل تاريخي، مشيرة إلى أن القرار أعلنه ترامب خلال تغريدة، وأثنى عليه باعتباره إنجازا ضخما.

وأمس الخميس، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق.

ومنذ الإعلان عن الخطوة توالت ردود الفعل المرحبة من العواصم الرئيسية والتي عدتها فرصة لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط.