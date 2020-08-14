شكرا لقرائتكم أعضاء بالكونغرس يطالبون بعقوبات ضد تركيا لوقف عدوانها بالمتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بعقوبات مشددة على تركيا لوقف عدوانها في البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق، تعهد نائب الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمستبد، وتوعد بدعم معارضته حتى يتم إسقاط "المستبد أردوغان"، واتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معربا عن قلقه من وجود 50 رأسا نوويا أميركيا في تركيا، كما تعهد بالعمل مع حلفاء أميركا في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في حوار مطول أجراه مع صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية، كشف فيه عن موقفه السياسي تجاه أردوغان بعد مقابلات مماثلة مع مرشحي الحزب الديمقراطي ونشرت تباعا على مدى الأشهر الماضية.

وعند سؤال الصحيفة له: "هل تشعر بالارتياح لأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة نووية في تركيا بالنظر إلى سلوك أردوغان؟"، أجاب "إن مستوى راحتي قد تقلص كثيرًا، لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان".