محمود مسلم: «النخبة المنحنحة» طالبت ببقاء السيسي وزيرا للدفاع وعدم الترشح.. والدولة تبني نظامًا سياسيًا جديدًا.. لا تستعجلوا النتائج

وصف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، من طالبوا ببقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، قبل ترشحه للرئاسة في عام 2014 بـ"النخبة المنحنحة"، موضحًا أن تلك النخبة كانت ترى أن بقاء السيسي وزيرًا للدفاع أفضل من رئاسة الدولة، رغم أنه كان عليه إجماع شعبي كبير للغاية، "دول ناس بتتفلسف".

تحرير سعر الصرف

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه أعجبه تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قرر تحرير سعر الصرف، وقال "إحنا كان قدامنا ترعة هنعديها بصعوبة ولو مكناش عديناها هنبقى قدام بحر عاوزين نعديه".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن صانع القرار دائما ما يكون في "دوشة" طوال الوقت، من التحديات الضخمة الموجودة بالدولة، فضلًا عن أن هناك جهات تعمل على نشر الشائعات 24 ساعة، ما بين قنوات وسوشيال ميديا ولجان إلكترونية، تعمل على زعزعة وبث الخوف في قلوب المواطنين.

اجماع شعبي

وأوضح مسلم أن السيسي عليه إجماع شعبي كبير، كما أن نجاحه الكاسح في الانتخابات بنسبة 97%، والتفاف الشعب المصري وراء اتخاذه القرارات الصعبة، "لو جه رئيس بنسبة 60% ما كانش هيقدر يأخذ القرارات الصعبة دي"، مؤكدًا أن السيسي أكد أكثر من مرة أن البعض نصحه بعدم اتخاذ قرارات معينة، خوفًا على شعبيته، لكنه أصر عليها لأنها في صالح الدولة المصرية. حسبما نشر موقع "الوطن".

عدد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أهمية عودة مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المجلس له أهمية كبرى، تّكمن في أن القرارات والقوانين ومشروعات القوانين التي تُقدم، ستمر على غرفتين تشريعيتين بدلًا من غرفة واحدة، سواء تلك القوانين الخاصة بالموازنة العامة أو الخطط أو الاقتراحات.

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وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، هناك دائما فرق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فالأول عادة رغم كونه مجلسا تشريعيا بالأساس، فإنه يكون له دور خدمي، وهناك اهتمام من النواب بالخدمات أكثر والرقابة أكثر.

مجلس الشيوخ

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن نظام الغرفتين ليس تقليدا مصريا فقط، بل موجود في كل دول العالم، موضحًا أن مجلس الشيوخ أكثر دقة في مناقشة القوانين، كون الممثلين له أكثر ثقلًا ولا يتأثرون كثيرًا بفكرة الخدمات أو فكرة الانتخابات، لذلك يعين رئيس الجمهورية ثُلث أعضائه، وهو ما تفتقده الغرفة الأخرى من البرلمان، حيث يُعين رئيس الجمهورية في البرلمان 5% فقط.

وأوضح أن تعيين رئيس الجمهورية ثُلث أعضاء مجلس الشيوخ، يّدل على أن المجلس سيكون مليئا بالكفاءات النوعية، وشخصيات أكثر خبرة، وأشخاص علمية بشكل كبير، وهذا سيؤدي إلى حدوث تكامل بين المجلسين، وكل ذلك يعود بالنفع على المواطنين.

مسلم للمواطنين: لا تستعجلوا النتائج

وأشار مسلم إلى أنه يعترض على استعجال الكثير من المواطنين مردود ما تقوم به الدولة، خاصة أن البعض يسأل عن أهمية مجلس الشيوخ، "المواطن طول الوقت يحسب بالحتة، ويقول مجلس الشيوخ نتائجه هتبقى إيه وفائدته إيه"، رغم أننا نبني نظاما سياسيا جديدا، ونبنى دولة جديدة بكل تفاصيلها بعد السنوات الصعبة التي عاشتها.

وتابع: "الناس بتقعد تحسب ده هيرجع لي كام؟ وهيعود عليّا بإيه دلوقتي؟ عاوز أقول لهم، مفيش حاجة بتعمل مردود سريع وبشكل مباشر، في النهاية الحياة السياسية عبارة عن تفاعلات، ومجلس الشيوخ ده مش تقليد مصري، بل عدد كبير من الدول فيه نظام الغرفتين، مش نظام غرفة واحدة".