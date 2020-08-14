عطل يهوي بطائرة أميركية مسيرة في النيجر

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نيامي: تحطمت طائرة مسيرة أميركية أخرى في شمال النيجر حيث تملك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة من الطائرات المسلحة بدون طيار المخصصة لمحاربة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، كما ذكرت القيادة الأميركية في إفريقيا الخميس.

وأوضحت القيادة "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي".

وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأميركيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين في 29 فبراير و23 أبريل 2020 في منطقة أغاديز أيضا. وقد أرجع الجيش الأميركي السبب إلى "عطل تقني".

رابع طائرة تتحطم

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وفي المجموع، هذه رابع طائرة أميركية بدون طيار تتحطم في النيجر، الدولة الفقيرة التي تواجه هجمات جهادية مميتة في الأجزاء الجنوبية الشرقية قرب نيجيريا والغرب على الحدود مع مالي.

وفي أكتوبر 2014 ، تحطمت طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة في مطار نيامي، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.

وقد بدأت واشنطن تسيير طائراتها بدون طيار من مطار نيامي العام 2013، لتقديم دعم استخباراتي للقوات الفرنسية التي تحارب منذ يناير من ذلك العام الجماعات الإسلامية التي سيطرت على شمال مالي، وكذلك في إطار القتال ضد الجهاديين عموما.

ثم سمحت النيجر ببناء قاعدة أميركية كبرى للطائرات بدون طيار في أغاديز ما أعطى الولايات المتحدة منصة مراقبة لمنطقة الساحل بكاملها.