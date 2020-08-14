شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الأغلبية البرلمانية": قانون تقسيم دوائر النواب أمام البرلمان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر "ائتلاف الأغلبية البرلمانية"، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب سيكون أمام البرلمان خلال أيام، لافتا إلى أن هذا القانون لما له من طبيعة خاصة يتم إعداده من قبل المختصين وبخبرات متنوعة.

وشدد أن هذا القانون يتم إعداده بواسطة مجموعة من الكفاءات والمتخصصين المتنوعين من خبراء تقسيم الدوائر بالدولة، مبديا تطلعه بالخروج بمشروع قانون متوازن ويحقق تكافؤ الفرص لجميع القوى السياسية.

Advertisements

ونوه أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية إلى أن مشاركة النواب فى الحوار حول إعداد هذا القانون على الأخص صعبة ومختلف، قائلا: "التجربة علمتنا أنها دائما ما تأتى بصراعات وجدل عقيم.. لأن النائب بطبيعة الحال له مصلحة فى شكل الدائرة وبالتالى مداخلات النواب فى هذه المسائل بها قدر من الارتباط بمصالح مباشرة وينأون عن الدخول فى هذا الأمر والجميع يتفهم ذلك".

يذكر أنه يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة التى تنعقد يوم 16 أغسطس لإنهاء عدد من مشروعات القوانين الملحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، خاصة أنه من المتوقع أن تكون الأخيرة فى دور الانعقاد الخامس .

وكان قد قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون تقسيم الدوائر للنواب على جدول أعمال البرلمان خلال الأيام المقبلة.