شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": تغطية الإعلام المصرى لانتخابات مجلس الشيوخ متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي ، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين ، أن تغطية الإعلام المصري لانتخابات مجلس الشيوخ كانت متميزة ونجح فى تقديم تغطية لحظية للانتخابات وقدم كافة المعلومات التى تشرح طبيعة عمل مجلس الشيوخ وماذا يقدم للمواطن.

وأضاف عدلي ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإعلام المصري أصبح له دور محوري في تقديم المعلومات الكافية عن كل النجاحات التى تتم على أرض الواقع وهو ما تم خلال الفترة الحالية لتوضيح أهمية وجود مجلس الشيوخ في مصر وكيف يساهم في تقديم الرؤى والمشورة لكل ما يقدم لصالح المواطن المصري.

Advertisements

و تابع أيمن عدلى قائلا :" نحن في حاجة إلى إعلام تنموي معلوماتي يقدم كل ما يفيد المواطن ويظهر النجاحات ويشرح التحديات وينشرالوطنية بين اأبناء الشعب المصري وهو ما يتبناه الإعلام الوطني حالياً ويدرك أهمية ذلك في مواجهة إعلام الجماعات الارهابية في محاولات فاشلة لاحداث وقيعة بين أبناء الشعب الواحد".

وانتهت الأربعاء الماضى انتخابات مجلس الشيوخ، على أن يتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.