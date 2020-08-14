عودة التيار الكهربائي إلى 4 أحياء في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عاد التيار الكهربائي إلى 4 أحياء بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد 4 ساعات من الانقطاع، بدءًا من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 8 صباحًا.

وأرجعت المحافظة انقطاع التيار الكهربائي، في بيان لها، إلى إجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات الجميل ما استدعى فصل المحطة بالكامل، كما جرى قطع المياه من الساعة الثانية فجرا وحتى الثامنة صباحا للقيام بأعمال الصيانة.

وكانت محافظة بورسعيد نوهت مسبقا عن قطع التيار الكهربائي، عن أحياء الزهور وغرب بورسعيد، وبعض المناطق بحى الضواحي وحي المناخ، لمدة 4 ساعات.