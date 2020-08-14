باكستان تسجل 626 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت باكستان اليوم الجمعة تسجيل 626 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 287.300 حالة.

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة بسبب الفيروس الوبائي إلى 6135.

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