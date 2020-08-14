خارجية الإمارات: الاتفاق مع إسرائيل قرار واقعي بعيدًا عن المزايدات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي إن قرار السلام فلسطيني إسرائيلي بامتياز، وإن المبادرة الإماراتية أتاحت المزيد من الوقت لفرص السلام، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، وهو منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية، بعيدًا عن المزايدات.

وكتب قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب، وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية، تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل.. قرار شجاع من قائد إستثنائي".

وأضاف أن ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين.

وأوضح أن قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها.

وأصدرت كل من الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، أمس الخميس، بيانًا ثلاثيًا مشتركًا بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، في اتفاق تاريخي يعمل على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.