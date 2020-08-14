الحكومة الفرنسية تعلن باريس وإقليم "بوش دو رون" كمناطق أكثر عرضة للإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة العاصمة "باريس" وإقليم "بوش دو رون" الواقع حول مدينة "مارسيليا" كمناطق أكثر عرضة للإصابة فيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاي نيوز) الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.

تأتي هذه التحذيرات ضمن تخوفات من انتشار موجة ثانية بفيروس كورونا في فرنسا وأوروبا والعالم بأكمله.

يشار إلى أن سلطات الصحة الفرنسية كانت قد حذرت أمس الخميس من انتشار الفيروس الوبائي بسرعة كبيرة بين الشباب وصغار السن في ظل تزايد أعداد الإصابة المسجلة يوميا، حيث سجل 2,669 حالة إصابة يومية، وهي زيادة لم تشهدها البلاد منذ ذروة الانتشار الأولى في شهر مايو الماضي.

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