شرطة بيلاروسيا تنفي اتهامها بإهانة كرامة المعتقلين

أكد نائب وزير الداخلية البيلاروسي ألكسندر بارسوكوف، نفيه للاتهامات بالتهكم وإهانة كرامة المعتقلين.

وقال بارسوكوف، في تصريح من أمام جدران سجن حيث باشرت السلطات مساء أمس، بإطلاق سراح الموقوفين: "لم تكن هناك أية إهانات أو امتهان لكرامة الموقوفين".

وأضاف بارسوكوف القول، إنه سيطلق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات في العاصمة مينسك، قبل الساعة السادسة صباحا.

لكن بعض الذين تم إطلاق سراحهم، أعلنوا تعرضهم للضرب على أيدي قوات الأمن.

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يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، أعلنت عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر 80% من أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 9 أغسطس الجارى.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع

مساء الأحد احتجاجا على النتائج. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين، لكن الاحتجاجات تواصلت لاحقا.

وأعربت روسيا عن قلقها إزاء الوضع المتوتر في بيلاروسيا بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الجاري.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي يوم الخميس -: "نتابع الأحداث الجارية في بيلاروسيا في الأيام

الأخيرة، ونشعر بالقلق إزاء التقارير التي تُفيد بوقوع اضطرابات في شوارع عدة مدن بيلاروسية عقب الانتخابات الرئاسية".