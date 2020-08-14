ملادينوف: اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراضٍ فلسطينية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - منذ 8 دقائق

تتوالى ردود الفعل الدولية حول الإتفاق الإماراتي الإسرائيل، و قال المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن “اتفاق إسرائيل والإمارات أوقف ضم أراض فلسطينية”.

وأشاد ملادينوف بالاتفاق، معربا عن أمله في أن يساهم الأخير بصناعة “فرص جديدة للتفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان.

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وكان ترمب أكد، الخميس، أن “الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل لحظة تاريخية”. وأعلن أن “إسرائيل والإمارات ستطبعان العلاقات رسمياً”، وشكر “الإمارات وإسرائيل على القيادة الشجاعة”.

هذا وتوالت ردود الفعل العربية على الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية، حيث رحبت مملكة البحرين بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية لإسرائيل.

ومن جهته، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، أنه تابع “باهتمام وتقدير بالغ” البيان المشترك الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

واتفق الرئيس الأميركي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي في اتصال هاتفي، جرى الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.