وفاة رئيس الحكومة الإقليمية للعاصمة الفنزويلية بعد إصابته بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - منذ 7 دقائق

وفارق داريو فيفاس (70 عاما) الحياة بعد شهر تقريبا من تشخيص إصابته بـ”كوفيد 19″.

وكان واحدا من بين حوالي 10 من كبار السياسيين أو المسؤولين أو ضباط الجيش الفنزويليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبين من تأكدت إصابتهم بالفيروس، وزير الإعلام خورخي رودريغيز، ووزير النفط طارق العيسمي، وزعيم الحزب الحاكم ديوسدادو كابيلو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل سريع في فنزويلا خلال الفترة الأخيرة، حيث تأكد إصابة 29 ألفا و88 شخصا بالفيروس في حين تم تسجيل وفاة 247 مصابا بالمرض فيما يعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.