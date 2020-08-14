البحرية الأميركية تصادر 4 ناقلات نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - منذ 43 دقيقة

وأشار المسؤولون الأميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن البحرية الأميركية صادرت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى البلد الأميركي الجنوبي خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية.

وجاءت الخطوة الأميركية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي من محكمة فيدرالية في واشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأميركية على إيران.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع، “لونا” و”باندي” و”برينج” و”بيلا”، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

وكانت إيران قد أرسلت سفنا محملة بالنفط إلى فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية أوخر شهر مايو الماضي .

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وأعاد أسطول من ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل البنزين إلى فنزويلا إشعال فتيل التوتر مع الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات اقتصادية على البلدين.

وتعتبر واشنطن الشحنة الإيرانية إلى فنزويلا انتهاكا لسياسة العقوبات التي تفرضها، والتي تتضمن حظرا على المعاملات التجارية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية بي دي في اس ايه PDVSA.

وتقوم البحرية الأمريكية بدوريات بشكل روتيني في مياه منطقة البحر الكاريبي، بالقرب من الطريق المحتمل للناقلات الإيرانية.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مازالت تواصل حملة ضغط قصوى تهدف إلى الإطاحة برئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، وتعتبر زعيم المعارضة خوان غوايدو الزعيم الشرعي للبلاد.