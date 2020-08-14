ترامب: توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات سيتم في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:24 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان.

وقال ترامب “أتطلّع إلى الترحيب بهما قريباً جدّاً في البيت الأبيض للتوقيع رسمياً على الاتفاق. على الأرجح سيحدث هذا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. سيأتيان إلى واشنطن”.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأعلن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، أن بلاده اتفقت مع اسرائيل على “وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية”.

وأضاف في تغريدة على حسابه على “تويتر” أنه اتفق خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على “وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”، وهو ما كان أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.