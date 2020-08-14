كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب عطل فني.. تحطم طائرة أمريكية مسيرة في النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة مسيرة أمريكية أخرى في شمال النيجر، اليوم الجمعة، حيث تملك الولايات المتحدة قاعدة كبيرة من الطائرات المسلحة بدون طيار المخصصة لمحاربة الجماعات المتمردة في منطقة الساحل، كما ذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا.

وأوضحت القيادة "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي".

وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام، بعد سقوط طائرتين في 29 فبراير و23 أبريل 2020 في منطقة أغاديز أيضاً، وقد أرجع الجيش الأمريكي السبب إلى "عطل تقني".

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وفي المجموع، هذه رابع طائرة أمريكية بدون طيار تتحطم في النيجر، الدولة الفقيرة التي تواجه هجمات جهادية مميتة في الأجزاء الجنوبية الشرقية قرب نيجيريا والغرب على الحدود مع مالي.

وفي أكتوبر 2014، تحطمت طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة في مطار نيامي، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.

وقد بدأت واشنطن تسيير طائراتها بدون طيار من مطار نيامي العام 2013، لتقديم دعم استخباراتي للقوات الفرنسية التي تحارب منذ يناير من ذلك العام الجماعات الإسلامية التي سيطرت على شمال مالي، وكذلك في إطار القتال ضد الجهاديين عموماً.

كما سمحت النيجر ببناء قاعدة أمريكية كبرى للطائرات بدون طيار في أغاديز، ما أعطى الولايات المتحدة منصة مراقبة لمنطقة الساحل بكاملها.