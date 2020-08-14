كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة يومية للإصابات بكورونا منذ مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة محلية منذ مارس الماضي، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 18 حالة فقط قادمة من الخارج من أصل 103 حالة جديدة.

ويعتبر عدد حالات العدوى المسجلة محليًا، بشكل رئيسي في العاصمة سول ومقاطعة جيونجي المحيطة بها، هو ضعف ما تم تسجيله في اليوم السابق، وبحسب وكالة يونهاب، فقد كان هذا أكبر عدد من حالات الإصابة المحلية منذ تسجيل 88 حالة في 31 مارس.

يشار إلى أنه من إجمالي 14 ألفا و873 إصابة مؤكدة في البلاد، هناك 2618 حالة قادمة من الخارج، وفقًا لبيانات المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.