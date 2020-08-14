الصحة: لا تدخلوا يركا بسبب ازدياد تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت وزارة الصحة، المواطنين صباح اليوم، الجمعة، بعدم دخول يركا في منطقة الجليل، إثر الارتفاع الجدي بعدد الإصابات بفيروس كورونا في القرية.
ووفقا للمعطيات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة، توجد في يركا 271 حالة كورونا نشطة، بينها 213 حالة تم تشخيصها في الأسبوع الأخير.
وبحسب هذه المعطيات فإن يركا تندرج في المكان الثاني في لائحة البلدات الحمراء بالبلاد، وهي اللائحة التي تعتمد على النسبة بين عدد المصابين لكل 10 آلاف مواطن.
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وأوضحت مصادر في وزارة الصحة أن الهدف من مناشدتها للمواطنين، اليوم، هو منع وصول أعداد كبيرة من الناس إلى مراكز التسوق في يركا، نهاية الأسبوع.
يذكر أن أعدادا كبيرة من المواطنين، من مختلف أرجاء البلاد، تزور يركا أواخر كل أسبوع، إذ توجد فيها مراكز تجارية كبيرة.
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