شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تساعد في إنتاج لقاح ضد الكورونا وإصاباتها تتجاوز 500 ألف والان نبدء بالتفاصيل

قالت المكسيك إنها ستساعد في إنتاج لقاح واق من الكورونا ربما يُطرح في أمريكا اللاتينية العام القادم، وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بالبلاد نصف مليون حالة وعدد الوفيات 55 ألفا.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أبرادور قد قال إن الجائحة تفقد قوتها بالمكسيك، رغم أن عدد الوفيات بلغ 55293، وهو ثالث أكبر عدد وفيات بالكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس الخميس تسجيل 7371 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 505751.

ورجحت الحكومة في وقت سابق أن يكون عدد المصابين الفعلي أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

وقالت شركة أسترا زينيكا إنها تعتزم بالتعاون مع حكومتي المكسيك والأرجنتين إنتاج 150 مليون جرعة لقاح واق من الكورونا في أوائل 2021 وأن تنتج في نهاية الأمر 400 مليون جرعة لطرحها في أنحاء المنطقة.