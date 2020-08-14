اعتقال 20 عنصراً من 'داعش' أثناء محاولتهم دخول الأراضي العراقية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الجيش العراقي تمكن في ساعة متقدمة من صباح اليوم، من إلقاء القبض على 20 داعشياً وقتل عدد كبير منهم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء أثناء محاولتهم العبور إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا".