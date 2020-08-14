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إيران تصف التطبيع بین الإمارات وإسرائيل بـ'الحماقة الإستراتيجية'

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أدانت إيران بشدة، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ووصفته بأنه "حماقة إستراتيجية".
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته فجر اليوم، إن "إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تشكل خطوة حماقة إستراتيجية من جانب أبو ظبي وتل أبيب، وستكون حصيلتها بلا شك تقوية محور المقاومة في المنطقة".

وأكد البيان أن "الشعب الفلسطيني المظلوم وجميع الشعوب الحرة في العالم سوف لن تغفر أبدا تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب والإجرامي إسرائيل".

وأضاف: "لا شك أن الدماء التي انسابت بلا وجه حق خلال 7 عقود من المقاومة لتحرير أرض فلسطين المقدسة وقبلة المسلمين الأولى ستمسك بتلابيب خونة القضية الفلسطينية عاجلا أم آجلا".

وتابع البيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر خطوة العار هذه التي أقدمت عليها أبو ظبي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف واللاشرعي والمعادي للإنسانية خطوة خطيرة، وإذ تحذر من أي تدخل من قبل الكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج، تعلن بأن على حكومة الإمارات وسائر الحكومات المواكبة تحمل جميع تداعيات هذه الخطوة".


وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن: "ثقتها بأن التاريخ سيثبت كيف أن هذا الخطأ الاستراتيجي من قبل الكيان الصهيوني وهذا الخنجر الذي طعنت الإمارات به بلا حق ظهر الشعب الفلسطيني بل المسلمين كلهم، سيؤدي على العكس إلى تقوية محور المقاومة وبلوغ الوحدة والتضامن ضد الكيان الصهيوني والرجعية إلى الذروة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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