شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب وزارة التربية والتعليم بإعلان خطة حل أزمة عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أزمة عجز المعلمين وماذا فعلت الوزارة قبل بداية العام الدراسى الجديد فى هذه الأزمة التى تمثل تحدي كبير للوزارة وعلى وجه التحديد لمنظومة التعليم الجديدة التى شرعت الدولة فى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وضرورة أن يتم وضع حل جذري ونهائى لهذه المشكلة التى تعرقل المنظومة التعليمية وتعيق تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه سبق وتقدم بطلب إحاطة بشأن هذه الازمة، وضرورة ان يكون هناك حلول على أرض الواقع، قبل الإعلان عن خطة بدء العام الدراسى، وبعد إعلان الوزير عن قرب إعلان تفاصيل الحضور بالعام الدراسى كان يجب ان يكون من أولويات خطة الوزارة الإعلان عن حل مشكلة عجز المعلمين فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ان المعلم يمثل حجر الزاوية فى المنظومة التعليمية، ولهذا يجب أن يكون على أولويات الوزارة ضمن منظومة التطوير الجديدة، وضرورة إعادة النظر فى مرتباتهم لتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وكان قد استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه في ضوء ما فرضته علينا جائحة كورونا، يجب أن نتفق على تصور محدد لسير العملية التعليمية، خلال العام الدراسيّ الجديد 2020-2021، خاصة في ظل ما تفرضه علينا أيضاً ظروفنا من كثرة أعداد الطلاب، وهو ما يتسبب في زيادة الكثافة الطلابية وحدوث التزاحم، الأمر الذي يحتاج إلى ترسيخ منظومة متكاملة الأركان لتحقيق الأهداف المطلوبة من العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه حماية الطلاب والمدرسين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية.