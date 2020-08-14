شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محاور رئيسية لتنمية قطاع النقل وفقا لخطة التنمية..إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعـد شـبكات النقـل بكافة انواعهـا بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية ، حيـث يـتم مـن خلالها الربط بين مراكـز الإنتـاج وأسواق الاسـتهلاك، وتمكين مواقـع الإنتـاج مـن الحصـول علـى متطلباتهـا مـن الخامـات ومســتلزمات التشــغيل، يمثــل نــاتج هــذا القطــاع مــدخلا هامــا مــن مــدخلات الإنتــاج فــي كثيــر مــن القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية.

ولهذا جاءت خطة التنمية للعام المالى 2021/20 بها العديد من المستهدفات لهذا القطاع الحيوى، سواء من خلال تحســـــين كفـــــاءة هـــــذا القطـــــاع والنهـــــوض بإنتاجيتـــــه لتأثيراتهـــــا لإيجابيـــــة علــــــى أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.

وقــد أصــبحت مؤشــرات قطـــاع النقــل مــن الـــمؤشرات الرئيســية الدالــة علــى درجــة التقــدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، ويحتل قطاع النقل في مصر أهمية خاصـة لمـا تحظـى بـه مـن موقـع جغرافـي متم ّيـز فـي منتصـف طـرق النقـل وبالقرب من الأسواق الرئيسية فـي أوروبـا وأفريقيا و الشـرق الأوسـط، وهـو يمثـل نقطـة قـوة ويهيئها لتصبح فـي خـدمات النقـل اللوجيستى.

وفيما يلى نستعرض المحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع، وفقا لخطة التنمية للعام المالى 2021/20:

1. تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل.

2. تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقل وتخفيف العبء عن شبكة الطرق.

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3. تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع، حيث لا تتعدى مشاركته الحالية من 4 إلى 5% من جملة حجم النقليات.

4. إعادة الهيكلة المالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الموارد البشرية بما يكفل

5. الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط.

6. تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي على تنشيط حركة التجارة الدولية

7. وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية.

8. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل.

9. توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.